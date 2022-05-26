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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ОКТЯБРЬСКАЯ» БУДЕТ ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТ ДО 11 ИЮНЯ
11:37 27.05.2022
Выход №3-1 на станции метро «Октябрьская» будет частично закрыт до 11 июня.
«В связи с увеличением объема ремонтных работ до 11 июня 2022 года продлено частичное (наполовину) закрытие выхода №3-1 станции «Октябрьская», - говорится в сообщении Минского метрополитена.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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