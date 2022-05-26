Реальные располагаемые денежные доходы населения Гродненской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2022 г. составили 99,1% к уровню I квартала 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%.