ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВНЕС В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 203 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ

10:54 27.05.2022 В Витебской области зарегистрировано 30 946 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7231 организация и 23715 индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 203,2 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 173,4 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям – 29,8 млн рублей. Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 23,5%.