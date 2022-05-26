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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВНЕС В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 203 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ
10:54 27.05.2022
В Витебской области зарегистрировано 30 946 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7231 организация и 23715 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 203,2 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 173,4 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям – 29,8 млн рублей.
Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 23,5%.
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