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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 13,1%
10:29 27.05.2022
За январь-март 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 17,3%, рентабельность продаж – 13,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 3,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 12,9% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 6,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 9,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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