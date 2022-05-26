Компания А1 объявляет о запуске услуг «5 ГБ в сетях А1 и РФ» и «5 ГБ в сетях А1 и РФ (для бизнеса)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, клиентам-физическим лицам, обслуживающимся на актуальных тарифных планах А1 (кроме неголосовых тарифных планов и тарифа «Без переплат»), а также юридическим лицам стал доступен роуминг-пакет объемом 5 ГБ в сетях операторов A1 Telekom Austria Group и России. Пакет доступен по фиксированной цене 29,90 рубля.

Предложение доступно в сетях операторов A1 Telekom Austria Group: A1 Austria (Австрия), A1 Bulgaria (Болгария), A1 Croatia (Хорватия), A1 Slovenia (Словения), A1 Serbia (Сербия) и A1 Macedonia (Северная Македония), а также в сетях мобильных операторов России – «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Теле2».

Срок, в течение которого можно пользоваться предоставленным трафиком, составляет 30 дней для пакета «5 ГБ в сетях А1 и РФ» и 30 дней для «5 ГБ в сетях А1 и РФ (для бизнеса)». По истечении этого периода пакет «5 ГБ в сетях А1 и РФ» отключается автоматически, «5 ГБ в сетях А1 и РФ (для бизнеса)» – продлевается до тех пор, пока услуга не будет отключена. Стоимость 1 МБ трафика, потребленного сверх включенного в соответствующий пакет, составит 1 копейку с шагом тарификации 1 КБ.

Подключить роуминг-пакеты можно в приложении «Мой A1», через личный кабинет или с помощью USSD-запроса *141*3*2*3# вызов. При необходимости пакеты «5 ГБ в сетях А1 и РФ» и «5 ГБ в сетях А1 и РФ (для бизнеса)» могут быть подключены одновременно с другими роуминг-пакетами для потребления данных, которые доступны абонентам A1. При этом клиентам по-прежнему доступны для подключения пакеты «1 ГБ в сетях А1 и РФ» и «1 ГБ в сетях А1 и РФ (для бизнеса)».