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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $180,4 МЛН
09:27 27.05.2022
За январь-март 2022 г. в реальный сектор экономики Гродненской Гродненской Гродненской области (кроме банков, НКФО, Банка развития, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $180,4 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (34,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (24,9%), Российской Федерации и Австрии (по 6,9%), Литвы (6,3%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $164,7 млн, или 91,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $9,9 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (67,1% от всех направленных инвестиций) и Российской Федерации (31,6%).
На долю прямых инвестиций приходилось 96,1% всех направленных инвестиций за рубеж.
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