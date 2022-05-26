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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $180,4 МЛН


09:27 27.05.2022

За январь-март 2022 г. в реальный сектор экономики Гродненской Гродненской Гродненской области (кроме банков, НКФО, Банка развития, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $180,4 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (34,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (24,9%), Российской Федерации и Австрии (по 6,9%), Литвы (6,3%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $164,7 млн, или 91,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $9,9 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (67,1% от всех направленных инвестиций) и Российской Федерации (31,6%).

На долю прямых инвестиций приходилось 96,1% всех направленных инвестиций за рубеж.
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