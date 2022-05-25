В январе-апреле 2022 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 1623 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 155,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 90,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 57,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 62,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 37,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 24,3% от общего ввода по области.