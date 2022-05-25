Цена продажи акций ОАО «Гостиничный комплекс «Жлобин» снижена на 50%, аукцион по продаже акций Белорусская валютно-фондовая биржа проведет 28 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в качестве лота предлагается пакет акций Жлобинского района в объеме всей доли государства – 49,8%. Общество специализируется на предоставлении гостиничных услуг и сдаче в аренду недвижимость. В собственности ОАО здание гостиницы площадью более 1 тыс. кв. м, расположенное в самом центре Жлобина.

«Начальная цена продажи акций с учетом снижения на 50% составляет Br188,4 тыс. Размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе, – Br18,8 тыс.», – уточнили в комитете «Гомельоблимущество».

Для приобретения акций заинтересованное лицо должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг. Список участников размещен на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайте Жлобинского райисполкома.