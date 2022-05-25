|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНА ПРОДАЖИ АКЦИЙ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «ЖЛОБИН» СНИЖЕНА НА 50%
18:31 26.05.2022
Цена продажи акций ОАО «Гостиничный комплекс «Жлобин» снижена на 50%, аукцион по продаже акций Белорусская валютно-фондовая биржа проведет 28 июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в качестве лота предлагается пакет акций Жлобинского района в объеме всей доли государства – 49,8%. Общество специализируется на предоставлении гостиничных услуг и сдаче в аренду недвижимость. В собственности ОАО здание гостиницы площадью более 1 тыс. кв. м, расположенное в самом центре Жлобина.
«Начальная цена продажи акций с учетом снижения на 50% составляет Br188,4 тыс. Размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе, – Br18,8 тыс.», – уточнили в комитете «Гомельоблимущество».
Для приобретения акций заинтересованное лицо должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг. Список участников размещен на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайте Жлобинского райисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
Курсы в банках
на 26.05.2022
Конвертация в банках
на 25.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте