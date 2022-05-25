В январе-апреле 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 548,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 53,2 млн рублей, или на 10,7% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 214,3 млн рублей (39,1%), налога на добавленную стоимость – 92,4 млн рублей (16,8%), налога на прибыль – 49,9 млн рублей (9,1%), налога при упрощенной системе налогообложения – 32,2 млн рублей (5,9%), акцизов – 21,1 млн рублей (3,8%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ООО «Кронохем», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ЗАО «Завод полимерных труб», УП «Могилеввторчермет», СООО «Оазис Груп», РУП «Могилевоблгаз». Удельный вес их платежей составил 19,6% общих поступлений в бюджет области.