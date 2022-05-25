МИНСК, 26 мая /ЭКОПРЕСС/. Итоги работы предприятий нефтехимической отрасли в январе-марте 2022 года подведены на заседании совета концерна «Белнефтехим».

Организации концерна произвели промышленной продукции в фактических ценах на 7,7 млрд рублей, что на 21,4% больше к соответствующему периоду 2021 года.

Валовый объем добычи нефти обеспечен на плановом уровне.

Как отметил в докладе председатель концерна Андрей Рыбаков, предприятия отрасли, длительный период вынужденные работать в условиях санкционных ограничений, оказались готовы к изменившимся условиям ведения хозяйственной деятельности. Об этом свидетельствует прирост основных экономических параметров в начале отчетного периода. В целом при снижении индекса производства промышленной продукции в сопоставимых ценах до 90,8% ключевые показатели эффективности в первом квартале выполнены.

По информации пресс-службы концерна, на заседании заслушаны доклады руководителей НПЗ о планах мероприятий по повышению операционной эффективности работы организаций, обсуждены актуальные вопросы развития отрасли. Совет концерна утвердил целевые и индикативные параметры на 2022 год.