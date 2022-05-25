|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ» УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ НА 21,4%
18:00 26.05.2022
МИНСК, 26 мая /ЭКОПРЕСС/. Итоги работы предприятий нефтехимической отрасли в январе-марте 2022 года подведены на заседании совета концерна «Белнефтехим».
Организации концерна произвели промышленной продукции в фактических ценах на 7,7 млрд рублей, что на 21,4% больше к соответствующему периоду 2021 года.
Валовый объем добычи нефти обеспечен на плановом уровне.
Как отметил в докладе председатель концерна Андрей Рыбаков, предприятия отрасли, длительный период вынужденные работать в условиях санкционных ограничений, оказались готовы к изменившимся условиям ведения хозяйственной деятельности. Об этом свидетельствует прирост основных экономических параметров в начале отчетного периода. В целом при снижении индекса производства промышленной продукции в сопоставимых ценах до 90,8% ключевые показатели эффективности в первом квартале выполнены.
По информации пресс-службы концерна, на заседании заслушаны доклады руководителей НПЗ о планах мероприятий по повышению операционной эффективности работы организаций, обсуждены актуальные вопросы развития отрасли. Совет концерна утвердил целевые и индикативные параметры на 2022 год.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
Курсы в банках
на 26.05.2022
Конвертация в банках
на 25.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте