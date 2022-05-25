В Гомельской области розничный товарооборот в январе-апреле 2022 года составил 2 427,6 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный января – апреля 2021 г.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,2% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2022 г. составил 2 239,4 млн рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 3 051,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,4% к уровню января-апреля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2022 г. составил 115,4 млн рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.