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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНДОСКОПИИ
17:45 26.05.2022
27 мая 2022 года на базе БелМАПО состоится республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Эндоскопия: настоящее и будущее». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, на конференции планируется осветить современные подходы к эндоскопической диагностике и лечению пациентов терапевтического и хирургического профиля, обсудить новые тенденции и опыт зарубежных коллег.
В работе конференции примут участие ведущие специалисты Беларуси и России, которые помогут практическим врачам повысить свои теоретические знания в вопросах современной эндоскопической диагностики и возможностях эндоскопического лечения у пациентов хирургического и терапевтического профиля.
К участию приглашаются врачи-эндоскописты, врачи-хирурги, врачи-гастроэнтерологи, врачи общей практики, врачи-интерны, преподаватели высших медицинских учреждений образования и все заинтересованные в современных достижениях и тенденциях к оказанию качественной эндоскопической медицинской помощи пациентам.
Конференция станет своеобразной площадкой налаживания информационного обмена научного и практического медицинского сообщества, развития международного сотрудничества. Обмен опытом на конференции с участием ведущих специалистов в области эндоскопии позволит выработать организационные и практические решения для повышения качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам.
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