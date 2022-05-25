27 мая 2022 года на базе БелМАПО состоится республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Эндоскопия: настоящее и будущее». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, на конференции планируется осветить современные подходы к эндоскопической диагностике и лечению пациентов терапевтического и хирургического профиля, обсудить новые тенденции и опыт зарубежных коллег.

В работе конференции примут участие ведущие специалисты Беларуси и России, которые помогут практическим врачам повысить свои теоретические знания в вопросах современной эндоскопической диагностики и возможностях эндоскопического лечения у пациентов хирургического и терапевтического профиля.

К участию приглашаются врачи-эндоскописты, врачи-хирурги, врачи-гастроэнтерологи, врачи общей практики, врачи-интерны, преподаватели высших медицинских учреждений образования и все заинтересованные в современных достижениях и тенденциях к оказанию качественной эндоскопической медицинской помощи пациентам.

Конференция станет своеобразной площадкой налаживания информационного обмена научного и практического медицинского сообщества, развития международного сотрудничества. Обмен опытом на конференции с участием ведущих специалистов в области эндоскопии позволит выработать организационные и практические решения для повышения качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам.