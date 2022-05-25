ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛТЕЛЕКОМ СОЗДАСТ СИСТЕМУ ВИДЕОКОНТРОЛЯ НА ОБЪЕКТАХ МТЗ

17:41 26.05.2022 Минский тракторный завод и РУП «Белтелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Сегодня подписи под документом поставили руководители предприятий Виталий Вовк и Юрий Петрученя. Как сообщает Telegram-канал МЗ, первым проектом, который намерены реализовать стороны, станет создание системы видеоконтроля на объектах МТЗ. В дальнейшем же соглашение даст импульс активному развитию современной цифровой инфраструктуры, инновационных подходов в сфере телекоммуникаций, производства и промышленности.