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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ СОЗДАСТ СИСТЕМУ ВИДЕОКОНТРОЛЯ НА ОБЪЕКТАХ МТЗ
17:41 26.05.2022
Минский тракторный завод и РУП «Белтелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Сегодня подписи под документом поставили руководители предприятий Виталий Вовк и Юрий Петрученя.
Как сообщает Telegram-канал МЗ, первым проектом, который намерены реализовать стороны, станет создание системы видеоконтроля на объектах МТЗ.
В дальнейшем же соглашение даст импульс активному развитию современной цифровой инфраструктуры, инновационных подходов в сфере телекоммуникаций, производства и промышленности.
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