Госстандарт забраковал два вида мороженого производства новгородского хладокомбината «НБН-Пломбир». Об этом сообщает Telegram-канал ведомства «Безопасность и качество».

Согласно информации, по результатам испытаний установлено, что массовая доля молочного жира в шоколадном и ванильном мороженом «НБН-Пломбир» составила менее 3%, что свидетельствует о замещении молочного жира заменителем более чем на 97% при норме не более 50%.

«…это не позволяет идентифицировать мороженое с заменителем молочного жира как молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», - говорится в сообщении.

Запрет на ввоз и продажу этой российской продукции вступает в силу с 30 мая.