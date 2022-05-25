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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАТ БЕЛАРУСИ ЗАБРАКОВАЛ ВАНИЛЬНОЕ И ШОКОЛАДНОЕ МОРОЖЕНОЕ ИЗ НОВГОРОДА
17:33 26.05.2022
Госстандарт забраковал два вида мороженого производства новгородского хладокомбината «НБН-Пломбир». Об этом сообщает Telegram-канал ведомства «Безопасность и качество».
Согласно информации, по результатам испытаний установлено, что массовая доля молочного жира в шоколадном и ванильном мороженом «НБН-Пломбир» составила менее 3%, что свидетельствует о замещении молочного жира заменителем более чем на 97% при норме не более 50%.
«…это не позволяет идентифицировать мороженое с заменителем молочного жира как молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», - говорится в сообщении.
Запрет на ввоз и продажу этой российской продукции вступает в силу с 30 мая.
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