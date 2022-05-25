Семинар «Электронные ресурсы EBSCO как инструмент для подготовки научных статей мирового уровня» пройдет 30 мая в БГУ (ул. Ленинградская, 8, к. 104).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие проводится с целью активизации и улучшения качества публикационной деятельности ученых БГУ, продвижения их работ в международных базах данных и увеличения индекса научного цитирования.

Встреча пройдет в очно-дистанционном формате. Основным спикером выступит менеджер по взаимодействию с клиентами EBSCO России и стран СНГ Ирина Сержан.

К участию приглашаются все желающие преподаватели, ученые и сотрудники БГУ. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию.

Все слушатели получат сертификаты участника семинара.

Организатором мероприятия выступает Фундаментальная библиотека БГУ.