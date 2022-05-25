ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ EBSCO ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ МИРОВОГО УРОВНЯ ОБСУДЯТ В БГУ


17:28 26.05.2022

Семинар «Электронные ресурсы EBSCO как инструмент для подготовки научных статей мирового уровня» пройдет 30 мая в БГУ (ул. Ленинградская, 8, к. 104).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие проводится с целью активизации и улучшения качества публикационной деятельности ученых БГУ, продвижения их работ в международных базах данных и увеличения индекса научного цитирования.

Встреча пройдет в очно-дистанционном формате. Основным спикером выступит менеджер по взаимодействию с клиентами EBSCO России и стран СНГ Ирина Сержан.

К участию приглашаются все желающие преподаватели, ученые и сотрудники БГУ. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию.

Все слушатели получат сертификаты участника семинара.

Организатором мероприятия выступает Фундаментальная библиотека БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2022
валюта курс
EUR 2.5824
USD 2.4587
RUB 4.3879
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5824 -0.0278
USD 2.4587 -0.0061
RUB 4.3879 +0.0891
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6900 2.7000
USD 2.5400 2.5550
RUB 3.3000 4.1500
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0800
EUR/RUB 66.0000 80.0000
USD/RUB 63.0000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте