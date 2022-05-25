В январе-апреле 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 22,6 млн тонн грузов, или 98,5% к январю-апрелю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 8,4 млрд тонно-километров, или 98,6% к январю-апрелю 2021 г.

Пассажирооборот в январе-апреле 2022 г. составил 482,4 млн пассажиро-километров, или 96,3% к январю-апрелю 2021 г.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 68,9 млн человек, или 94% к январю-апрелю 2021 г.