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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛИСЬ НА 1,5%
17:16 26.05.2022
В январе-апреле 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 22,6 млн тонн грузов, или 98,5% к январю-апрелю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 8,4 млрд тонно-километров, или 98,6% к январю-апрелю 2021 г.
Пассажирооборот в январе-апреле 2022 г. составил 482,4 млн пассажиро-километров, или 96,3% к январю-апрелю 2021 г.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 68,9 млн человек, или 94% к январю-апрелю 2021 г.
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