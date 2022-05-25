27 мая 2022 года состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, на заседании планируется заслушать отчет о разработке ветровально-буреломных лесосек, проанализировать состояние производственного травматизма, охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности в отрасли.

Кроме того, участники рассмотрят выполнение организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за 1 квартал 2022 года, а также планов по весенним лесокультурным работам.

Помимо этого, речь пойдет о состоянии и использовании охотничьих ресурсов в лесоохотничьих хозяйствах.