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ЭКОНОМИКА РБ
ОТЧЕТ О РАЗРАБОТКЕ ВЕТРОВАЛЬНО-БУРЕЛОМНЫХ ЛЕСОСЕК ЗАСЛУШАЮТ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНЛЕСХОЗА
17:00 26.05.2022
27 мая 2022 года состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, на заседании планируется заслушать отчет о разработке ветровально-буреломных лесосек, проанализировать состояние производственного травматизма, охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности в отрасли.
Кроме того, участники рассмотрят выполнение организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за 1 квартал 2022 года, а также планов по весенним лесокультурным работам.
Помимо этого, речь пойдет о состоянии и использовании охотничьих ресурсов в лесоохотничьих хозяйствах.
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