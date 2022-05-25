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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМПРОСТРАНСТВО В СФЕРЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
16:21 26.05.2022
В Государственном комитете по науке и технологиям прошло заседание межведомственного совета по проблемам планирования подготовки научных работников высшей квалификации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе заседания рассмотрены и одобрены методические рекомендации по определению прогнозной потребности в подготовке научных работников высшей квалификации, разработанные с учетом Комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2021-2025 гг. и на период до 2040 года.
Также члены межведомственного совета уделили внимание вопросам функционирования в Беларуси автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга подготовки научных работников высшей квалификации и отметили необходимость ее совершенствования.
По итогам обсуждения Белорусскому институту системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы поручено разработать с учетом предложений Высшей аттестационной комиссии, НАН Беларуси и иных заинтересованных проект концепции создания единого электронного информационного пространства в сфере послевузовского образования.
Наряду с этим рассмотрены предложения ГКНТ по актуализации Положения о порядке планирования, финансирования и контроля подготовки научных работников высшей квалификации, утвержденного постановлением Совета министров № 1049 от 4 августа 2011 г.
Межведомственный совет по проблемам планирования подготовки научных работников высшей квалификации является совещательно-консультативным органом и создан в целях содействия формированию и реализации государственной научно-технической и инновационной политики в области планирования подготовки научных работников высшей квалификации с учетом государственной потребности и в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности.
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