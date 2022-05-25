С 1 июня утверждены новые тарифы на услугу теплоснабжения (в нее входят отопление и подогрев воды), газ и электричество. Об этом сообщает портал коммунальной грамотности населения.

Так, субсидируемые тарифы на теплоснабжение вырастут с 21,9245 рубля до 23,859 рубля за 1 Гкал.

С 1 июня уже не будет разделения на «зимний» и «летний» тариф на газ для тех, у кого есть индивидуальные счетчики. Например, для потребителей, в чьих домах используются газовые котлы для отопления, установлен один тариф на весь год — 0,1977 рубля за кубометр. Для тех, кто потребляет больше газа (от 3000 до 5500 куб. в год), тариф составит 0,2570 рубля за кубометр, для самых неэкономных (свыше 5500 куб.) тариф еще выше — 0,5688 рубля. Если газовые отопительные приборы отсутствуют, будет применяться тариф 0,5417 рубля.

Специалисты предприятия «Мингаз» полагают, что единый тариф позволит потребителям не только сэкономить деньги по итогам года, но и более свободно использовать голубое топливо в летний период. У таких потребителей уже не будет необходимости отслеживать даты начала-окончания отопительного периода, думать о высоких летних тарифах и отключать котел или снижать объемы газа на обогрев до и после официального завершения или начала отопительного сезона, когда на улице прохладно.

Мингаз также напоминает, что в целях корректного начисления платы за потребленный природный газ по окончании отопительного периода 2021–2022 года и при переходе на единый тариф с 1 июня гражданам необходимо произвести сверку показаний приборов индивидуального учета расхода газа.

Электричество по-прежнему будет считаться по разным тарифам, и они немного повысятся. В частности, с начала лета меняется тариф на электроэнергию, используемую, помимо прочего, еще и на обогрев жилья.

Так, электрическая энергия при условии ее использования для нужд отопления, горячего водоснабжения в жилых домах с электрическими плитами, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения будет считаться следующим образом: одноставочный тариф — 0,1003 рубля; дифференцированный тариф по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) — 0,0702 рубля, остальное время суток — 0,1304 рубля за 1 кВт ч.

Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения — 0,0433 руб. за 1 кВт•ч.