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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УПАЛ НА 2,4%
15:17 26.05.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-апрель 2022 года в текущих ценах составил 6943 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,4% меньше к уровню января-апреля 2021 г.
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