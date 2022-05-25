ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УПАЛ НА 2,4%

15:17 26.05.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-апрель 2022 года в текущих ценах составил 6943 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,4% меньше к уровню января-апреля 2021 г.