ТЦ «Столица» в Минске планируют реконструировать. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

«Удобное месторасположение позволяет сделать это место привлекательным для молодежи. В обновленной «Столице» появится экспозиция о Минске. Откроются кафе, предлагающие отечественную продукцию. Студенты БГУКИ пригласят посетителей на интересные арт-встречи, а педагоги Национальной школы красоты проведут для всех желающих мастер-классы», - рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 25 мая во время встречи с коллективом и студентами Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Он также сообщил, что в течение 2 лет в Студдеревне появятся 4 новых общежития на 1 тысячу мест.