Начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Колюпанова прокомментировала ведомственное постановление № 36 от 21 апреля 2022 г. «О допуске к занятию должностей медицинских, фармацевтических работников лиц, получивших образование за рубежом».

По ее словам, перед Министерством здравоохранения была поставлена задача - упростить процедуру приема в Беларуси на должность медицинских работников тех украинских граждан, которые не имеют при себе полного комплекта документов, необходимого для трудоустройства в Беларуси, но желают устроиться на вакантные места в учреждения здравоохранения.

«Чтобы защитить этих граждан, принято решение о допуске их на работу по упрощенной системе. Данное постановление объясняет, что гражданам Украины, которые ходатайствуют о статусе беженца и дополнительной защите республики, при этом имеющие медицинские дипломы, не нужно получать свидетельство о признании документов в Республике Беларусь и сертификат интернатуры. Достаточно иметь документ об образовании. И они будут приняты на должности в соответствии с квалификацией, которая указана в дипломе», - пояснила Ольга Колюпанова.

Традиционно в Беларуси для занятия должности врача-специалиста нужен сертификат об окончании интернатуры, полученный в нашей стране.

«Но чтобы не вводить людей в дополнительную стрессовую ситуацию, украинских специалистов, которые получили диплом до 2020 года, допустят к работе. Конечно, в течение полугода украинский медработник будет работать под контролем опытных белорусских врачей. Потом украинские медики смогут сдать экзамен и продолжить работу в нашей стране», - сказала Ольга Колюпанова.

Она уточнила, если украинский специалист получил образование после 2020 года, его примут на должность врача-интерна.

Что касается среднего специального образования, медики будут приняты на должность среднего медицинского персонала в соответствии с квалификацией по диплому. Первые полгода они будут работать под контролем опытных белорусских медиков, а спустя полгода их допустят к работе без каких-либо условий.

«Важно: если специалисты не имеют трудовой книжки, это не будет являться препятствием для трудоустройства. Но, при отсутствии диплома об образовании, украинские граждане могут быть приняты на должность только младшего медперсонала», - рассказала Ольга Колюпанова.