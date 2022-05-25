|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УПРОСТИЛ ПРОЦЕДУРУ ПРИЕМА НА РАБОТУ УКРАИНСКИХ МЕДИКОВ
14:52 26.05.2022
Начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Колюпанова прокомментировала ведомственное постановление № 36 от 21 апреля 2022 г. «О допуске к занятию должностей медицинских, фармацевтических работников лиц, получивших образование за рубежом».
По ее словам, перед Министерством здравоохранения была поставлена задача - упростить процедуру приема в Беларуси на должность медицинских работников тех украинских граждан, которые не имеют при себе полного комплекта документов, необходимого для трудоустройства в Беларуси, но желают устроиться на вакантные места в учреждения здравоохранения.
«Чтобы защитить этих граждан, принято решение о допуске их на работу по упрощенной системе. Данное постановление объясняет, что гражданам Украины, которые ходатайствуют о статусе беженца и дополнительной защите республики, при этом имеющие медицинские дипломы, не нужно получать свидетельство о признании документов в Республике Беларусь и сертификат интернатуры. Достаточно иметь документ об образовании. И они будут приняты на должности в соответствии с квалификацией, которая указана в дипломе», - пояснила Ольга Колюпанова.
Традиционно в Беларуси для занятия должности врача-специалиста нужен сертификат об окончании интернатуры, полученный в нашей стране.
«Но чтобы не вводить людей в дополнительную стрессовую ситуацию, украинских специалистов, которые получили диплом до 2020 года, допустят к работе. Конечно, в течение полугода украинский медработник будет работать под контролем опытных белорусских врачей. Потом украинские медики смогут сдать экзамен и продолжить работу в нашей стране», - сказала Ольга Колюпанова.
Она уточнила, если украинский специалист получил образование после 2020 года, его примут на должность врача-интерна.
Что касается среднего специального образования, медики будут приняты на должность среднего медицинского персонала в соответствии с квалификацией по диплому. Первые полгода они будут работать под контролем опытных белорусских медиков, а спустя полгода их допустят к работе без каких-либо условий.
«Важно: если специалисты не имеют трудовой книжки, это не будет являться препятствием для трудоустройства. Но, при отсутствии диплома об образовании, украинские граждане могут быть приняты на должность только младшего медперсонала», - рассказала Ольга Колюпанова.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
Курсы в банках
на 26.05.2022
Конвертация в банках
на 25.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте