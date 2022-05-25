ЭКОНОМИКА РБ

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 1,3 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ

14:48 26.05.2022 Сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-апрель 2022 года составила 1,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это составило 0,2% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).