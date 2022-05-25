В январе-апреле 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 11,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,6% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,2%, в обрабатывающей промышленности – 98,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 91,8%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102%.