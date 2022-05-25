Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, определены следующие даты для проведения выпускных экзаменов в письменной форме: 1,3,6 июня будут объявляться тексты и задания для проведения выпускных экзаменов в 11-м классе, а 2,7,9 июня – в 9-м классе.

Девятиклассникам предстоит сдать три обязательных выпускных экзамена: русский язык (диктант), белорусский язык (диктант), математика (контрольная работа). Продолжительность контрольной работы по математике составляет четыре астрономических часа. Время проведения экзаменов по русскому и белорусскому языкам – один астрономический час.

Учащиеся 11-х классов сдают четыре обязательных выпускных экзамена: русский или белорусский язык по выбору учащегося (изложение), математика (контрольная работа). А также два устных экзамена: история Беларуси и иностранный язык. Продолжительность контрольной работы по математике в этом случае составляет пять астрономических часов, время написания изложения – четыре астрономических часа. На подготовку для ответа по билету отводится 30 минут.

Как и в предыдущие годы, тексты и задания для проведения выпускных экзаменов в письменной форме будут объявляться в прямом эфире по «Беларусь 1», а также будут размещаться на портале Министерства образования.

Категории учащихся, которые могут быть освобождены от выпускных экзаменов, также остались неизменными в сравнении с предыдущим учебным годом. Это учащиеся, которые являются кандидатами в команды Беларуси для участия в предметных международных олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях.

Подлежат освобождению учащиеся по линии Министерства спорта –участники спортивных мероприятий или сборов по подготовке к ним, если сроки проведения спортивных мероприятий и сборов совпадают с датами проведения выпускных экзаменов.

Освобождению от выпускных экзаменов подлежат учащиеся по медицинским показаниям, если болезнь включена в перечень медицинских показаний, утвержденных Министерством здравоохранения, а также учащиеся, обучающиеся на дому и имеющие детей в возрасте до 3 лет.

От выпускных экзаменов освобождаются и победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Победителям олимпиады по соответствующему учебному предмету выставляется 10 баллов.

Освобожденным от выпускных экзаменов по иным основаниям в качестве итоговых выставляются годовые отметки.

Отметки, полученные учащимися на выпускных экзаменах, которые проводятся в устной форме, объявляются после окончания выпускного экзамена, а в письменной форме – не позднее, чем за один день до проведения следующего выпускного экзамена.

Минобразования обращает внимание, что экзаменационные итоговые отметки, годовые отметки по учебным предметам пересмотру не подлежат. За решение всех вопросов, связанных с окончанием учебного года, организацией проведения выпускных экзаменов в учреждениях образования, персональную ответственность несут руководители учреждений образования.

Как уже сообщалось, 26 мая на YouTube-канале Национального центра правовой информации состоится трансляция семинара «Новое в правилах приема в высшие и средние специальные учреждения образования. Что важно знать абитуриентам».

Будут даны разъяснения по новациям в преддверии горячей поры поступления в вузы и ссузы. Абитуриенты узнают, как в 2022 году будет организовано и проведено централизованное тестирование, какие особенности приема в вузы и ссузы нужно учесть, к чему стоит подготовиться тем, кто планирует стать студентом в 2023 году, а также о новых специальностях, открытых в учреждениях образования.

«Последний звонок» для учащихся IX, XI классов учреждений общего среднего образования пройдет 30 мая 2022 г.

Республиканский «Последний звонок» пройдет в этом году 27 мая в Молодечно.

«Выпускной вечер» с вручением аттестатов об общем среднем образовании состоится 10 июня 2022 г.