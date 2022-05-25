В январе-марте 2022 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» вложили в реализацию инвестиционных проектов свыше 94 млн рублей, из которых 89 млн рублей - инвестиции в основной капитал.

Как сообщает сайт СЭЗ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиции увеличились на 22%.

На иностранные источники приходится 44% от всего объема инвестиций в основной капитал, что является лучшим показателем среди СЭЗ республики. Иностранные и отечественные компании большую часть инвестиций (63%) направили на приобретение новых машин, оборудования, транспортных средств и инструментов.

Структура инвестиций свидетельствует об активном строительстве новых производств и модернизации уже действующих. Только во втором квартале текущего года в СЭЗ «Гродноинвест» будут введены в эксплуатацию 14 новых объектов предприятий-резидентов, размещенных на индустриальных площадках в Гродно и Гродненском районе, Слониме, Новогрудке, Лиде.

Всего за первый квартал в СЭЗ «Гродноинвест» поступило 135 млн долларов США иностранных инвестиций из 12 стран, включая Нидерланды, Кипр, ОАЭ, Австрию, Великобританию, Польшу и другие. Для дальнейшей эффективной деятельности СЭЗ в Гродненской области ее территория была оптимизирована с учетом потребностей бизнеса и стратегии развития региональной экономики.