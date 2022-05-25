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ЭКОНОМИКА РБ


С ВВОДОМ АЭС ДОЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ БЕЛАРУСИ СНИЗИТСЯ ДО 60%


13:10 26.05.2022

С вводом АЭС доля природного газа в энергобалансе Беларуси снизится до 60%. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, выступая на панельной дискуссии «Перспективы создания энергетических коридоров стран ЕАЭС» в рамках Евразийского экономического форума.

Руководитель Минэнерго рассказал об основных направлениях повышения энергетической безопасности Беларуси, принимаемых мерах по диверсификации топливно-энергетического баланса страны.

Ключевым проектом он обозначил строительство атомной электростанции. Беларусь стала первой зарубежной площадкой, где госкорпорация «Росатом» построила АЭС с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности. В 2021 году введен в промышленную эксплуатацию первый энергоблок станции, ввод в работу второго энергоблока планируется в текущем году.

Преимущества использования мирного атома уже ощутимы и дают экономический эффект. С момента включения первого блока БелАЭС в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) до его вывода в планово-предупредительный ремонт (25 апреля 2022 года) выработано 9,3 млрд. кВтч электроэнергии, что позволило заместить около 2,3 млрд м куб. природного газа.

«С вводом второго энергоблока БелАЭС увеличит объем производства электроэнергии до 18,5 млрд кВтч в год. Станция позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб.м. природного газа, снизить на 7 млн. тонн в год выбросы парниковых газов. «С запуском БелАЭС долю природного газа в энергобалансе Беларуси планируется снизить до 60 %», - отметил министр.

Еще одним направлением, важным для диверсификации энергобаланса, стало развитие объектов возобновляемой энергетики. Их установленная мощность за последние 6 лет в Беларуси выросла в 5 раз - со 120 до 600 МВт, выработка электроэнергии - с 270 до 1 260 млн кВтч.
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