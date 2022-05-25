РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» разработало и предоставило для бесплатного использования мобильное приложение «Проверка чека покупателем» (доступно для скачивания и установки из AppStore, Google Play).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси, мобильное приложение позволяет проверить в режиме онлайн наличие информации о платежном документе (чеке), сформированном кассовым оборудование, в системе контроля кассового оборудования. Чек можно проверить посредством сканирования уникального идентификатора и даты, а также путем внесения реквизитов чека. По итогам проверки платежного документа в приложении пользователю доступна информация: «Чек найден!» или «Чек не найден!».

В министерстве обращают внимание, что авторизованные пользователи также имеют возможность в случае отсутствия чека в системе либо его невыдачи сообщать об этом в налоговые органы Беларуси. В этих случаях авторизованные пользователи имеют возможность прикрепить изображение чека и указать сведения о местонахождении торгового объекта, в котором не выдали платежный документ или выдали платежный документ, информация о котором отсутствует в системе.

На сайте МНС наглядно показано, как пользоваться приложением.