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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРОВЕРКА ЧЕКА ПОКУПАТЕЛЕМ»
12:16 26.05.2022
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» разработало и предоставило для бесплатного использования мобильное приложение «Проверка чека покупателем» (доступно для скачивания и установки из AppStore, Google Play).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси, мобильное приложение позволяет проверить в режиме онлайн наличие информации о платежном документе (чеке), сформированном кассовым оборудование, в системе контроля кассового оборудования. Чек можно проверить посредством сканирования уникального идентификатора и даты, а также путем внесения реквизитов чека. По итогам проверки платежного документа в приложении пользователю доступна информация: «Чек найден!» или «Чек не найден!».
В министерстве обращают внимание, что авторизованные пользователи также имеют возможность в случае отсутствия чека в системе либо его невыдачи сообщать об этом в налоговые органы Беларуси. В этих случаях авторизованные пользователи имеют возможность прикрепить изображение чека и указать сведения о местонахождении торгового объекта, в котором не выдали платежный документ или выдали платежный документ, информация о котором отсутствует в системе.
На сайте МНС наглядно показано, как пользоваться приложением.
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