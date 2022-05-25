В январе-апреле 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 577,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,3% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 553,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 62,4 тыс. тонн, молока – 283,1 тыс. тонн, яиц получено 133,5 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97% молока и 87% производства яиц.

На 1 мая 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 606,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 210,4 тыс. голов. Численность свиней составила 266,3 тыс. голов.