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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 7,7%
12:13 26.05.2022
В январе-апреле 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 577,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,3% к уровню января-апреля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 553,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 62,4 тыс. тонн, молока – 283,1 тыс. тонн, яиц получено 133,5 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97% молока и 87% производства яиц.
На 1 мая 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 606,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 210,4 тыс. голов. Численность свиней составила 266,3 тыс. голов.
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