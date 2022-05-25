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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВЫСТРАИВАЮТ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ


11:50 26.05.2022

Крайне важной задачей является выстраивание новых транспортно-логистических цепочек в условиях санкций. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, выступая 25 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

По его словам, санкционное давление оказывается на все виды транспорта.

В частности, полностью прекращены перевозки в украинском направлении. Введен запрет для белорусских компаний на перевозки грузов в пределах ЕС, в том числе транзитом. За 4 месяца грузооборот автотранспорта снизился на 9%, не задействовано порядка 30% автопарка.

«Для поддержки отечественных перевозчиков приняты ответные меры. Запрещено движение европейских большегрузов по территории Беларуси. Для обеспечения работой наших транспортников созданы 24 специальные буферные зоны для перегрузки и перецепки автомобилей ЕС на отечественные в обоих направлениях — на ввоз и вывоз (в мае в среднем в сутки количество таких авто достигло 800)», - рассказал Снопков.

Кроме того, ведутся переговоры с дружественными странами об увеличении количества разрешений для перевозок грузов – это Армения, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Турция, Туркменистан, Таджикистан, Россия и КНР.

С Россией возобновлены переговоры об отмене разрешений и выполнению по ее территории каботажных перевозок. С Китаем принято решение о допуске белорусских транспортных средств на территорию КНР.

Железнодорожный транспорт сегодня работает в условиях полного прекращения перевозок в сообщении с Украиной. В прошлом году было перевезено порядка 12 млн т грузов, или 9% от общих перевозок ж/д транспортом.

За аналогичный период в литовском направлении перевезено 16 млн т грузов. 17 мая Литовские дороги уведомили БЖД о прекращении с 4 июня перевозок подсанкционных товаров. То есть в этом направлении продолжат следование только товары, не попадающие под санкции.

Общие потери по этим двум направлениям составляют 26 млн т грузов.

Первый заместитель премьер-министра перечислил принятые меры для компенсации потерь.

Так, перевозку контейнерами в Китай и транзит нарастили на 11%. Разработан проект постановления правительства о приобретении БЖД у Могилевского и Осиповичского заводов вагонов для компенсации возросшего спроса на них.

Для разрешения логистических ограничений в долгосрочной перспективе принято стратегическое решение по строительству собственного порта в России.

Как известно, странами Евросоюза введен запрет на использование воздушного пространства ЕС.

«К ним присоединились отдельные наши партнеры по ЕАЭС. Закрыто воздушное пространство Украины. Из 10 иностранных авиаперевозчиков полеты в Беларусь выполняют 3 – «Белавиа», «Узбекистан Эйрвейс» и «Аэрофлот». Белорусская авиация летает по измененным маршрутам, что увеличивает время и расстояние полетов», - отметил Николай Снопков.

В прошлом году парк «Белавиа» составлял 29 самолетов (в том числе 18 в лизинге). Из-за санкций ЕС 15 самолетов возвращены лизингодателям. Благодаря оперативному решению 3 самолета оплачены и выкуплены обратно.

На данный момент весь парк судов загружен и полностью обеспечивает летнюю программу полетов «Белавиа».

«Принятые меры позволили за 3 месяца увеличить экспорт услуг пассажирского транспорта в Грузию – почти в 5 раз, в Израиль – в 2,5 раза, на Кипр – на 30%, в Россию и Турцию на 46% и 43%», - проинформировал чиновник.
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