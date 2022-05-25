Реальные располагаемые денежные доходы населения Гомельской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-марте 2022 г. выросли на 0,2% к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,9%.