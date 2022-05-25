Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси прокомментировало запрет автоперевозок грузов в Казахстан из третьих стран с использованием перецепки или перегрузки.

«Ситуация с запретом выполнения автомобильных перевозок грузов в Республику Казахстан из третьих стран с использованием перецепки или перегрузки сложилась с 2017 г. в отношении автомобильных перевозчиков всех иностранных государств после внесенных изменений в национальное законодательство Республики Казахстан и не связано с принятием постановления Совета министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. № 247 «О перемещении транспортных средств», - говорится в сообщении ведомства.

Как утверждают в Минтрансе, белорусская сторона не раз инициировала рассмотрение указанного вопроса, начиная с 2017 года, в ходе двусторонних заседаний смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, совместной рабочей группы, а также на площадке Евразийской экономической комиссии. Этот вопрос также планируется рассмотреть во время ближайших заседаний смешанной комиссии и межправкомиссии.

В министерстве обращают внимание белорусских перевозчиков, что в соответствии с двусторонними соглашениями Беларуси о международном автомобильном сообщении с другими странами, перевозчики и экипажи их автотранспортных средств при осуществлении перевозок на территории государства соответствующей стороны должны соблюдать его национальное законодательство.

Ознакомиться с полным перечнем особенностей использования разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом при проезде автотранспортных средств Беларуси по территориям соответствующих иностранных государств можно на сайте Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в разделе «Разрешительная система».