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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 6,6%


10:17 26.05.2022

За январь-март 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,1%, рентабельность продаж – 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 6,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,2 млрд рублей, или 18,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 9,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 16,1% от общего объема кредиторской задолженности.
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