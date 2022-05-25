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ЭКОНОМИКА РБ
НОВУЮ ПОДСТАНЦИЮ 110 КВ «ДУБРОВА» ПОСТРОЯТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
09:34 26.05.2022
Новую подстанцию 110 кВ «Дуброва» построят в Гродненской области. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
Согласно информации, строительно-монтажные работы по проекту запланированы в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года.
Подстанция 110 кВ «Дуброва» будет обеспечивать внешнее электроснабжение объектов, расположенных на территории свободной экономической зоны «Гродноинвест».
Предусматривается установка на подстанции двух трансформаторов, мощностью 63 MBA каждый. Подстанция будет получать питание по одной воздушной и двум кабельно-воздушным линиям 110 кВ.
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