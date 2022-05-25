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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ $136,2 МЛН


09:22 26.05.2022

За январь-март 2022 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $136,2 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (65,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (10,4%), Польши (8,7%) и Украины (6,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $107,2 млн, или 78,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $55 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (82% от всех направленных инвестиций), Чехии (4,2%), Украины (3,1%) и Узбекистана (2,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 92,5% всех направленных инвестиций за рубеж.
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