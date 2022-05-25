|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ $136,2 МЛН
09:22 26.05.2022
За январь-март 2022 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $136,2 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (65,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (10,4%), Польши (8,7%) и Украины (6,6%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $107,2 млн, или 78,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $55 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (82% от всех направленных инвестиций), Чехии (4,2%), Украины (3,1%) и Узбекистана (2,8%).
На долю прямых инвестиций приходилось 92,5% всех направленных инвестиций за рубеж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
Курсы в банках
на 26.05.2022
Конвертация в банках
на 25.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте