За январь-март 2022 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $136,2 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (65,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (10,4%), Польши (8,7%) и Украины (6,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $107,2 млн, или 78,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $55 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (82% от всех направленных инвестиций), Чехии (4,2%), Украины (3,1%) и Узбекистана (2,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 92,5% всех направленных инвестиций за рубеж.