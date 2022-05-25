ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ НА ВЫСТАВКЕ «ТИБО-2022» ПРОВЕДЕТ КВЕСТ, СЕМИНАР И ПРЕЗЕНТАЦИИ


19:00 25.05.2022

Государственное учреждение «Национальное агентство по туризму» примет участие в XXVIII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022», который пройдет 6-10 июня 2022 г. в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, достигнутый уровень и перспективы цифровой трансформации Республики Беларусь будут представлены на центральном стенде Министерства связи и информатизации «Беларусь – цифровое государство», в рамках которого организации государственной и частной форм собственности, научно-исследовательские организации представят успешные проекты, реализованные в нашей стране и за рубежом, возможности их эффективного использования в самых разнообразных сферах, продемонстрируют достигнутый уровень цифровой трансформации различных секторов экономики, социальной сферы и системы госуправления, а также технологические тренды и инфраструктурные проекты.

В разделе «Умный город» будут представлены проекты с внедрением информационных технологий в сфере туризма, которые презентуют государственное учреждение «Национальное агентство по туризму», учреждение «Информационно-туристский центр «Минск», управления спорта и туризма Гомельского, Гродненского и Брестского облисполкомов.

В рамках форума Национальное агентство по туризму презентует платформу для проведения онлайн-выставок, возможности сайта belarus.travel в части построения собственных маршрутов и проведет туристический квест по объектам с элементами информационных технологий. Данный квест вобрал в себя самые необычные и тематические объекты для туристов, интересующихся разработками в сфере IT.

Также 7 июня состоится семинар «IT в туризме», в ходе которого расскажут об актуальных тенденциях в мире цифровых технологий туризма, IT решений для турагентств, туроператоров, объектов размещения разного типа. Будут освещены вопросы обмена данными между разными системами и сайтами, возможности эффективного подключения к поставщикам дополнительных услуг (страховки, авиабилеты и пр.), проблемы работы с различными системами оплат и многое другое.

Кроме того, на стенде будут представлены 3D-туры и презентационные решения в виртуальной реальности, в частности, по Гомельскому дворцово-парковому ансамблю, Гомельскому областному музею военной славы, археологическому музею «Берестье» и Березовскому историко-краеведческому музею.

Будут презентованы мобильные приложения «Гид по Орше» и Grodno guide, содержащие информацию о туристической инфраструктуре и событиях городов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2022
валюта курс
EUR 2.6102
USD 2.4648
RUB 4.2988
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5824 -0.0278
USD 2.4587 -0.0061
RUB 4.3879 +0.0891
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6100 2.6600
USD 2.4700 2.4910
RUB 3.3000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0750
EUR/RUB 61.0000 80.0000
USD/RUB 57.0000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте