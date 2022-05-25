Государственное учреждение «Национальное агентство по туризму» примет участие в XXVIII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022», который пройдет 6-10 июня 2022 г. в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, достигнутый уровень и перспективы цифровой трансформации Республики Беларусь будут представлены на центральном стенде Министерства связи и информатизации «Беларусь – цифровое государство», в рамках которого организации государственной и частной форм собственности, научно-исследовательские организации представят успешные проекты, реализованные в нашей стране и за рубежом, возможности их эффективного использования в самых разнообразных сферах, продемонстрируют достигнутый уровень цифровой трансформации различных секторов экономики, социальной сферы и системы госуправления, а также технологические тренды и инфраструктурные проекты.

В разделе «Умный город» будут представлены проекты с внедрением информационных технологий в сфере туризма, которые презентуют государственное учреждение «Национальное агентство по туризму», учреждение «Информационно-туристский центр «Минск», управления спорта и туризма Гомельского, Гродненского и Брестского облисполкомов.

В рамках форума Национальное агентство по туризму презентует платформу для проведения онлайн-выставок, возможности сайта belarus.travel в части построения собственных маршрутов и проведет туристический квест по объектам с элементами информационных технологий. Данный квест вобрал в себя самые необычные и тематические объекты для туристов, интересующихся разработками в сфере IT.

Также 7 июня состоится семинар «IT в туризме», в ходе которого расскажут об актуальных тенденциях в мире цифровых технологий туризма, IT решений для турагентств, туроператоров, объектов размещения разного типа. Будут освещены вопросы обмена данными между разными системами и сайтами, возможности эффективного подключения к поставщикам дополнительных услуг (страховки, авиабилеты и пр.), проблемы работы с различными системами оплат и многое другое.

Кроме того, на стенде будут представлены 3D-туры и презентационные решения в виртуальной реальности, в частности, по Гомельскому дворцово-парковому ансамблю, Гомельскому областному музею военной славы, археологическому музею «Берестье» и Березовскому историко-краеведческому музею.

Будут презентованы мобильные приложения «Гид по Орше» и Grodno guide, содержащие информацию о туристической инфраструктуре и событиях городов.