|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ОРГАНИЗУЕТ 31 МАЯ ОНЛАЙН-ПЕРЕГОВОРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ БМЗ
18:45 25.05.2022
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики 31 мая 2022 г. организует онлайн прямые переговоры субъектов малого и среднего предпринимательства о поставках продукции для ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».
Как сообщает БФФПП, таким образом осуществляется реализация дорожной карты по вовлечению малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными предприятиями.
Перечень товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых БМЗ к освоению субъектами МСП на территории Беларуси по программе импортозамещения, опубликован на сайте belarp.by.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
Курсы в банках
на 25.05.2022
Конвертация в банках
на 25.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте