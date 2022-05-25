ЭКОНОМИКА РБ

БФФПП ОРГАНИЗУЕТ 31 МАЯ ОНЛАЙН-ПЕРЕГОВОРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ БМЗ

18:45 25.05.2022 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики 31 мая 2022 г. организует онлайн прямые переговоры субъектов малого и среднего предпринимательства о поставках продукции для ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Как сообщает БФФПП, таким образом осуществляется реализация дорожной карты по вовлечению малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными предприятиями. Перечень товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых БМЗ к освоению субъектами МСП на территории Беларуси по программе импортозамещения, опубликован на сайте belarp.by.