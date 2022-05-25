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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ СЭЗ «БРЕСТ» НАЛАДИЛ ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ


18:38 25.05.2022

Резидент СЭЗ «Брест» - ООО «БУГИНКОМ» наладило производство продукции в рамках импортозамещения. Об этом рассказал директор предприятия Сергей Кругликов главе администрации СЭЗ «Брест» Михаилу Самолазову во время встречи.

Как сообщает сайт СЭЗ, на предприятии начат серийный выпуск скоб для пневматических инструментов.

Производители мебели используют скобы для сборки деревянных каркасов мягкой мебели и обшивки тканью. В строительстве скобы применяются для изготовления различных деревянных конструкций, при устройстве напольного покрытия, крепежа защитных покрытий, уплотнителей и различных пленок. Кроме того, скобы используются для сборки деревянных ящиков, предназначенных для хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

В текущих условиях продукция, выпускаемая в СЭЗ «Брест» компанией «БУГИНКОМ», приобретает особое значение, так как ранее ее импортировали из-за границы. В 2021 году на территорию Республики Беларусь было ввезено 1113 т, из них с территории стран ЕС и Украины – 747 т.

Следует отметить, что для производства скоб используется белорусское сырье, что позволяет обеспечить замкнутый цикл и полностью закрыть вопрос импортозамещения данной продукции.
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