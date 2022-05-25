В январе-апреле 2022 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 762 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 73,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 36,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 49,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 29 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 18,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,5% от общего ввода по области.