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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 762 НОВЫЕ КВАРТИРЫ
18:18 25.05.2022
В январе-апреле 2022 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 762 новые квартиры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 73,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 36,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 49,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 29 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 18,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,5% от общего ввода по области.
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