|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
S&P ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ЕВРОТОРГА
18:10 25.05.2022
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) 23 мая 2022 года понизило рейтинг ООО «Евроторг» с уровня «ССС» до «CC», прогноз «негативный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, рейтинг понижен крупнейшего продуктового ритейлера в Беларуси понижен на фоне ухудшения долгосрочного кредитного рейтинга Беларуси
Агентство отметило, что рейтинговые действия связаны с вероятностью ухудшения геополитической ситуации в регионе и макроэкономической ситуации в Беларуси, что, в свою очередь, может напрямую повлиять на возможность Евроторга осуществлять выплаты по долговым обязательствам, выраженным в иностранной валюте.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
Курсы в банках
на 25.05.2022
Конвертация в банках
на 25.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте