Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) 23 мая 2022 года понизило рейтинг ООО «Евроторг» с уровня «ССС» до «CC», прогноз «негативный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, рейтинг понижен крупнейшего продуктового ритейлера в Беларуси понижен на фоне ухудшения долгосрочного кредитного рейтинга Беларуси

Агентство отметило, что рейтинговые действия связаны с вероятностью ухудшения геополитической ситуации в регионе и макроэкономической ситуации в Беларуси, что, в свою очередь, может напрямую повлиять на возможность Евроторга осуществлять выплаты по долговым обязательствам, выраженным в иностранной валюте.