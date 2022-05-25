ЭКОНОМИКА РБ

ТЕХНИКА «ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА»

17:59 25.05.2022 ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга принимает участие в XXII Агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая Нива», которая проходит 24-27 мая 2022 года в городе Усть-Лабинск (Краснодарский край РФ). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на одной площадке ОАО «Гомсельмаш» совместно с АО «Брянсксельмаш» и дилерскими центрами ООО «ТД «ПАЛЕССЕ-ЮГ» и ООО «Бизон-Трейд» демонстрирует гибридные зерноуборочные комбайны GOMSELMASH GS2124 и GS3219, классический GS12, кормоуборочный комбайн FS80 и самоходную косилку на гусеничном ходу GOMSELMASH CS150C.