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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКА «ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА»
17:59 25.05.2022
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга принимает участие в XXII Агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая Нива», которая проходит 24-27 мая 2022 года в городе Усть-Лабинск (Краснодарский край РФ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на одной площадке ОАО «Гомсельмаш» совместно с АО «Брянсксельмаш» и дилерскими центрами ООО «ТД «ПАЛЕССЕ-ЮГ» и ООО «Бизон-Трейд» демонстрирует гибридные зерноуборочные комбайны GOMSELMASH GS2124 и GS3219, классический GS12, кормоуборочный комбайн FS80 и самоходную косилку на гусеничном ходу GOMSELMASH CS150C.
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