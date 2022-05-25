В Витебской области розничный товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 2026,3 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91% розничного товарооборота области, составил 1842,9 млн рублей, или 103,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-апреле 2022 г. оптовый товарооборот составил 4753,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 155,2% к уровню января-апреля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2022 г. составил 95,7 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.