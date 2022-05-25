Мобильный оператор life:) запускает новую линейку тарифных планов «Бесконечный» с безлимитным интернетом и минутами во все сети стоимостью от 6,9 рублей.

«Сегодня линейка тарифов Бесконечный - это самое выгодное предложение для пользователей мобильной связи Беларуси, - прокомментировала запуск руководитель управления маркетинга life:) Марина Батурчик. – Востребованность мобильного интернета достигла своего пика. Пользователи хотят в любое время быть онлайн, отдыхать и работать без привязки к конкретному месту, и при этом не считать мегабайты и не задумываться о каких-то ограничениях. Фильмы, сериалы, музыка, соцсети, онлайн-игры – это «маст хэв» и все это суммарно за месяц требует большого объема интернет-трафика. Следуя трендам, мы запускаем именно те тарифы, которые ожидают наши потенциальные клиенты, сохраняя основные преимущества: выгодная абонентская плата, никаких переплат и минуса на счете».

Любой из тарифов новой линейки включает премиум-трафик (от 10 до 100 ГБ) на максимально доступной скорости. А также бесплатные звонки во все сети - от 300 минут до безлимита.

life:) постоянно улучшает качество связи за счет строительства новых базовых станций, работающих в стандарте LTE. Только за прошлый год их количество увеличилось на 38%. Эффект от расширения сети подтверждает и статистика компании: объем трафика в прошлом году по сравнению с 2020-м увеличился на 35%.