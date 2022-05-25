В январе-апреле 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 2,8 млн тонн грузов, или 94,8% к январю-апрелю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 519 млн тонно-километров, или 93,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2022 г. воспользовалось 49,8 млн человек, или 96% к аналогичному периоду 2021 года.

Пассажирооборот составил 368,8 млн пассажиро-километров, или 97,9% к уровню января-апреля 2021 г.