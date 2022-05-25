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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛИСЬ НА 5,2%
17:14 25.05.2022
В январе-апреле 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 2,8 млн тонн грузов, или 94,8% к январю-апрелю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 519 млн тонно-километров, или 93,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2022 г. воспользовалось 49,8 млн человек, или 96% к аналогичному периоду 2021 года.
Пассажирооборот составил 368,8 млн пассажиро-километров, или 97,9% к уровню января-апреля 2021 г.
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