15-16 июня в IBB центре в Минске пройдет конференция "Дни маркетинга, рекламы и брендинга. Летний Формат".

Программа включает более 20-ти мастер-классов от ведущих маркетологов страны.

Спикеры конференции – действующие маркетологи предприятий различных сфер деятельности, успешно работающие в сфере маркетинга и коммуникаций, поделятся своим опытом антикризисного маркетинга, а уютная площадка летнего формата конференции и нетворкинг позволят установить новые полезные контакты и получить вдохновение от встречи с коллегами.

Организатор конференции Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси АКМА приглашает директоров по маркетингу, владельцев бизнеса, маркетологов, и всех, кто хочет расширить свои профессиональные компетенции в сфере маркетинга и креативных коммуникаций принять участие в мероприятии.

Участники смогут узнать и обсудить ведение коммуникаций в условиях кризиса, как сформировать или сохранить доверие к бренду, узнать о новых стратегиях Digital-рекламы и других эффективных каналах продвижения.