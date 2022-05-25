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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА. ЛЕТНИЙ ФОРМАТ"
16:57 25.05.2022
15-16 июня в IBB центре в Минске пройдет конференция "Дни маркетинга, рекламы и брендинга. Летний Формат".
Программа включает более 20-ти мастер-классов от ведущих маркетологов страны.
Спикеры конференции – действующие маркетологи предприятий различных сфер деятельности, успешно работающие в сфере маркетинга и коммуникаций, поделятся своим опытом антикризисного маркетинга, а уютная площадка летнего формата конференции и нетворкинг позволят установить новые полезные контакты и получить вдохновение от встречи с коллегами.
Организатор конференции Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси АКМА приглашает директоров по маркетингу, владельцев бизнеса, маркетологов, и всех, кто хочет расширить свои профессиональные компетенции в сфере маркетинга и креативных коммуникаций принять участие в мероприятии.
Участники смогут узнать и обсудить ведение коммуникаций в условиях кризиса, как сформировать или сохранить доверие к бренду, узнать о новых стратегиях Digital-рекламы и других эффективных каналах продвижения.
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