В январе-апреле 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 6750 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,2% к уровню января-апреля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 94,1%, в обрабатывающей промышленности – 95,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,5%.