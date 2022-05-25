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ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 35,8 МЛН РУБЛЕЙ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ
16:29 25.05.2022
35,8 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели в январе-апреле 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, удельный вес их поступлений в бюджете области составил 6,5%.
Основную долю составляют поступления: налога при упрощенной системе налогообложения – 15 млн рублей; подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности – 11,1 млн рублей; единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 4,3 млн рублей; налога на добавленную стоимость – 3,4 млн. рублей (в том числе взимаемого при ввозе товаров на территорию Беларуси) – 2,2 млн рублей.
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