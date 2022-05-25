ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» представило целую линейку самосвальной и специальной техники на выставке строительной техники и технологий CТТ EXPO 2022, которая проходит 24-27 мая в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, одна из главных моделей на стенде МАЗа - полноприводный автомобиль - самосвал с колесной формулой 8х8 МАЗ-65262L грузоподъемностью 35200 кг. Он предназначен для перевозки cкальных пород и различных строительных и промышленных сыпучих грузов к строительным объектам и местам добычи песка, глины, камня и т. д. по технологическим дорогам и по автомобильным дорогам общего назначения при соблюдении требований по допустимым весовым параметрам и правилам проезда при их превышении.

Самосвал оснащен двигателем WP 12.460E50 экологического класса Евро-5, мощностью 333 кВт, с крутящим моментом 2 110 Нм. На автомобиль устанавливается 6-ступенчатая коробка передач. Самосвал оборудован самовальной платформой производства БЕЦЕМА объемом 20 м3 с кузовом ковшового типа в усиленном исполнении с двойным полом и козырьком для защиты водителя в кабине при опрокидывании автомобиля и от падающего груза при проведении погрузочных работ.

Уникальное W-образное дно обеспечивает быстрый и равномерный нагрев откосов передней и боковых стенок кузова, исключая налипание породы даже при экстремально низких температурах, а также снижает ударные нагрузки на шасси при погрузке породы.

Рама автомобиля лестничного типа изготовлена из штампованных, штампосварных и литых деталей. Все детали рамы крепятся самостопорящимися болтами. На раме предусмотрены передняя и задняя буксирные вилки под палец диаметром 52 мм. Передняя подвеска на первой и второй осях – рессорная, малолистовая с сайлентблоками, стабилизаторами поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами телескопического типа; задняя подвеска – рессорно-балансирная, многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту.

Еще один представитель линейки строительной техники – автомобиль-самосвал на базе шасси МАЗ-651628 с колесной формулой 8х4 для перевозки инертных грузов (песок, уголь, гравий, асфальт) по дорогам общего пользования. Допустимая полная масса – 44,8 т, грузоподъемность – 28,5 т. На МАЗ-651628 установлен самосвальный кузов производства БЕЦЕМА объемом 23 м3. На автомобиле применяется – 430-сильный двигатель WP12.430E50 экологического класса Евро-5, агрегатированный в паре с 12-ступенчатой коробкой передач.

На выставке также будет продемонстрирован кран нового поколения МАЗ-5576BY-C-22, на шасси МАЗ-6312С3 с колесной формулой 6х4. Автокран оборудован двигателем ЯМЗ-53623 экологического класса Евро-5 и 9-ступенчатой коробкой передач. Полная масса МАЗ-5576BY составляет 27 т. Кран оснащен овоидной стрелой с максимальным вылетом стрелы 30 м и высотой подъема 31,8 м.

Представитель линейки самосвальной техники Минского автомобильного завода – автомобиль-самосвал МАЗ-65012В, предназначенный для перевозки сыпучих грузов. Допустимая полная масса самосвала – 33,5 т, грузоподъемность – 20 т. Объем П-образной платформы составляет 15,4 м3. На автомобиле установлен двигатель мощностью 330 л.с., экологического класса Евро-5, коробка передач – 12-ступенчатая. Объем топливного бака составляет 300 литров.

На CTT EXPO Минский автозавод представит седельный тягач МАЗ-643028, оборудованный двигателем экологического класса Евро-5 WP12.430E50 агрегатированный с 16-ступенчатой коробкой передач. Допустимая масса тягача 33 т, грузоподъемность – 22,5 т. На автомобиле установлен топливный бак объемом 500 л. Седельный тягач экспонируется в составе автопоезда с самосвальным полуприцепом МАЗ-954900 с U-образной платформой объемом 38 м3. Грузоподъемность полуприцепа составляет 40 т. Для снижения износа покрышек он оборудован двумя подъемными осями.

Нельзя обойти вниманием и интересную новинку - автомобиль-металловоз с ГМУ производства ООО ТФК "Феникс» на базе шасси МАЗ-631228-8575-012. Колесная формула автомобиля 6х4, объем платформы – 30 м3. Полная масса автомобиля составляет 33,5 т, а масса перевозимого груза –16 т. Максимальный вылет ГМУ составляет 7,4 м, грузоподъемность на крюке на максимальном вылете составляет 1,3 тонны.