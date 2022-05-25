Работа платежных инструментов в Беларуси и интернете станет новой темой экспертной онлайн-дискуссии, организованной хостинг-провайдером HostFly.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в HostFly.by, трансляция начнется 31 мая в 12.00, а в разговоре примут участие представители Альфа-Банка в Беларуси, bePaid и 21vek.by.

Спикеры обсудят, в частности, работу банков и платежных систем, проведение платежей в пользу e-commerce и сервисных площадок, взаимодействие банков и платежных систем с e-commerce, перспективы сохранения тренда на переход к безналичным платежам, а также текущие тренды на локальном и международном рынках платежных инструментов.

В обсуждении примут участие: директор и сооснователь платежного сервиса bePaid Александр Шостак, руководитель розничного блока/исполнительный директор Альфа-Банка в Беларуси Александр Бобко, руководитель по развитию продуктов для бизнес-клиентов и электронной коммерции Альфа-Банка в Беларуси Светлана Шаповалова, заместитель управляющего онлайн-гипермаркета 21vek.by, управляющий 21vek.finance Павел Матусевич.

Стать участником дискуссии можно бесплатно после регистрации. Все участники смогут задать экспертам вопросы заранее при регистрации или во время беседы на любой из доступных площадок вещания:Youtube, Facebook и Twitter.

Экспертные дискуссии проводятся HostFly.by с начала 2022 года ежемесячно. В числе приглашенных экспертов были топ-менеджеры крупных белорусских и российских компаний, представители e-commerce и журналисты.