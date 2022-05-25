ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ СТАНЕТ ОСНОВНЫМ ДРАЙВЕРОМ РОСТА БЕЛОРУССКОГО БИРЖЕВОГО ЭКСПОРТА


14:35 25.05.2022

Сельхозпродукция станет основным драйвером роста белорусского биржевого экспорта. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Эдуард Бельский, выступая на XIII Молочной Олимпиаде, которая проходит 22-27 мая 2022 г. в Алматы (Казахстан).

По мнению представителя биржи, в условиях повышенного спроса на продовольствие и укрепления торгово-экономических отношений в рамках Евразийского экономического союза биржевой механизм способен максимально эффективно реализовать экспортный потенциал белорусского агропромышленного комплекса.

«За прошлый год экспорт белорусских товаров сельскохозяйственной группы составил 6,7 миллиарда долларов США. Из них 2,7 миллиарда пришлось на молоко и молокопродукты, которые поставлялись в 58 стран мира, в том числе в Казахстан и другие государства Центральной Азии. С точки зрения развития трансграничной биржевой торговли и диверсификации рынков сбыта этот регион особенно интересен для нас из-за его емкости и высокой покупательной способности. В настоящее время экспортные биржевые торги сухим молоком и сывороткой, сливочным маслом, сырами и другой востребованной за рубежом молочной продукцией проводятся трижды в неделю, а в каждой торговой сессии участвуют около 300 продавцов и покупателей. В результате за последние 5 лет одного только сухого обезжиренного молоко было реализовано более 26 тысяч тонн, а сливочного масла – свыше 22 тысяч тонн. Естественно, мы готовы наращивать экспортные поставки, тем более что ресурс для этого имеется – на биржевой площадке аккредитованы все молокоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь», – отметил Эдуард Бельский, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Первый заместитель председателя правления БУТБ также обратил внимание на транзитные возможности биржевой платформы, благодаря которым компании из Казахстана могли бы существенно расширить географию торговли и минимизировать сопутствующие риски.

«В торгах молочной продукцией регулярно участвуют компании из Российской Федерации, Армении, Молдавии, Литвы, Польши, Германии, Великобритании, Сингапура. Все это потенциальные деловые партнеры для казахстанских предприятий. При этом под каждую размещенную вами заявку на покупку или продажу мы всегда сможем собрать пул заинтересованных участников. Риски при заключении сделок минимальны, поскольку биржа контролирует надлежащее исполнение договорных обязательств обеими сторонами», – подчеркнул Эдуард Бельский.

Молочная Олимпиада – самое масштабное мероприятие молочной отрасли, ежегодно объединяющее экспертов и аналитиков мирового уровня, производителей и переработчиков молока, представителей отраслевых ведомств и поставщиков решений для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем молочной отрасли и определения перспектив развития сектора. В 2022 г. организаторами мероприятия выступают Информационное агентство The DairyNews и Центр изучения молочного рынка совместно с Молочным союзом Казахстана.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2022
валюта курс
EUR 2.6102
USD 2.4648
RUB 4.2988
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5824 -0.0278
USD 2.4587 -0.0061
RUB 4.3879 +0.0891
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6100 2.6600
USD 2.4700 2.4910
RUB 3.3000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0750
EUR/RUB 61.0000 80.0000
USD/RUB 57.0000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте