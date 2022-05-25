Сельхозпродукция станет основным драйвером роста белорусского биржевого экспорта. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Эдуард Бельский, выступая на XIII Молочной Олимпиаде, которая проходит 22-27 мая 2022 г. в Алматы (Казахстан).

По мнению представителя биржи, в условиях повышенного спроса на продовольствие и укрепления торгово-экономических отношений в рамках Евразийского экономического союза биржевой механизм способен максимально эффективно реализовать экспортный потенциал белорусского агропромышленного комплекса.

«За прошлый год экспорт белорусских товаров сельскохозяйственной группы составил 6,7 миллиарда долларов США. Из них 2,7 миллиарда пришлось на молоко и молокопродукты, которые поставлялись в 58 стран мира, в том числе в Казахстан и другие государства Центральной Азии. С точки зрения развития трансграничной биржевой торговли и диверсификации рынков сбыта этот регион особенно интересен для нас из-за его емкости и высокой покупательной способности. В настоящее время экспортные биржевые торги сухим молоком и сывороткой, сливочным маслом, сырами и другой востребованной за рубежом молочной продукцией проводятся трижды в неделю, а в каждой торговой сессии участвуют около 300 продавцов и покупателей. В результате за последние 5 лет одного только сухого обезжиренного молоко было реализовано более 26 тысяч тонн, а сливочного масла – свыше 22 тысяч тонн. Естественно, мы готовы наращивать экспортные поставки, тем более что ресурс для этого имеется – на биржевой площадке аккредитованы все молокоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь», – отметил Эдуард Бельский, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Первый заместитель председателя правления БУТБ также обратил внимание на транзитные возможности биржевой платформы, благодаря которым компании из Казахстана могли бы существенно расширить географию торговли и минимизировать сопутствующие риски.

«В торгах молочной продукцией регулярно участвуют компании из Российской Федерации, Армении, Молдавии, Литвы, Польши, Германии, Великобритании, Сингапура. Все это потенциальные деловые партнеры для казахстанских предприятий. При этом под каждую размещенную вами заявку на покупку или продажу мы всегда сможем собрать пул заинтересованных участников. Риски при заключении сделок минимальны, поскольку биржа контролирует надлежащее исполнение договорных обязательств обеими сторонами», – подчеркнул Эдуард Бельский.

Молочная Олимпиада – самое масштабное мероприятие молочной отрасли, ежегодно объединяющее экспертов и аналитиков мирового уровня, производителей и переработчиков молока, представителей отраслевых ведомств и поставщиков решений для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем молочной отрасли и определения перспектив развития сектора. В 2022 г. организаторами мероприятия выступают Информационное агентство The DairyNews и Центр изучения молочного рынка совместно с Молочным союзом Казахстана.